As embalagens de plástico de uso único para refeições prontas a consumir, já pagam taxa de 30 cêntimos desde Julho

Embalagens com alumínio de uso único só vão pagar taxa a partir de Setembro

A cobrança de uma taxa sobre embalagens contendo alumínio, prevista para entrar em vigor dia 01 de Janeiro, foi adiada para Setembro, segundo decisão do Governo.

Uma portaria publicada na sexta-feira adia para essa altura o início da cobrança de uma taxa de trinta cêntimos para as embalagens contendo alumínio de uso único para refeições prontas a consumir.

Desde 01 de Julho que as embalagens de plástico de uso único para refeições prontas a consumir estão sujeitas a uma taxa de 30 cêntimos.