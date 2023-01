Maternidades vão continuar a funcionar de forma rotativa

As maternidades e blocos de partos vão continuar a abrir de forma rotativa nos primeiros três meses deste ano, seguindo um plano que deverá ser anunciado até dia 15, avançou hoje o director executivo do Serviço Nacional de Saúde.

“No primeiro trimestre vamos manter um esquema semelhante ao que aconteceu no Natal e no Fim de Ano. Queremos já tentar fechar as datas todas”, disse Fernando Araújo.

Fernando Araújo apontou que o que está preparado para o primeiro trimestre do novo ano é manter a abordagem de rotatividade, de forma a criar “previsibilidade” e ser possível “coordenar uma operação estável”.

“O objectivo é termos, numa área geográfica, uma resposta consistente e evitar que as grávidas estejam, até à ultima hora, a tentar perceber se aquele local vai estar aberto ou não”, resumiu.

Segundo Fernando Araújo a ideia é que “as grávidas possam perceber já o que vai acontecer em Março”, por exemplo, e garantiu que em Janeiro será fechado o plano em todas as regiões.

O director executivo do SNS quer que o próximo Verão “seja mais tranquilo e estável” e adiantou que também está em cima da mesa “discutir outras dimensões como o alinhamento das regras com o [sector] privado de forma a que haja segurança e qualidade de forma transversal em todo o sistema”.

Defendendo a necessidade de uma “mudança de cultura”, o médico que lidera a Direcção Executiva do SNS vincou que o objectivo é que o sistema “tenha organização, planeamento e estabilidade”.