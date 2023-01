Um espanhol no comando da selecção portuguesa de futebol

O treinador espanhol Roberto Martínez vai suceder a Fernando Santos no comando da selecção portuguesa de futebol, com um contrato válido até 2026, confirmou hoje à Lusa fonte ligada ao processo.

O treinador espanhol, de 49 anos, deixou a selecção da Bélgica depois do Mundial2022, disputado no Qatar, onde foi eliminada ainda na fase de grupos, terminando um percurso de mais de seis anos, desde Agosto de 2016.

Martínez - o terceiro estrangeiro na selecção lusa depois de Otto Glória e Luiz Felipe Scolari - vai ser apresentado ainda hoje, pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, a partir das 12:00, informou o organismo.

Fernando Santos, que liderava a selecção portuguesa desde 2014, saiu em 15 de Dezembro de 2022, depois de dar os dois primeiros troféus internacionais a nível sénior a Portugal, com a conquista do Euro2016 e da Liga das Nações de 2019.