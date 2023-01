Festival de Berlim estreia filme de Sean Penn e Aaron Kaufman sobre guerra na Ucrânia

Um documentário de Sean Penn e Aaron Kaufman sobre a invasão russa da Ucrânia e sobre o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vai ter estreia mundial em Fevereiro no festival de cinema de Berlim, revelou hoje a organização.

Na conferência de imprensa em que anunciaram a programação, os directores da 'Berlinale', Carlo Chatrian e Mariete Rissenbeck, revelaram que este ano o festival manifesta solidariedade com a Ucrânia e apoia "o grito de liberdade" no Irão.

Sobre a Ucrânia, foi anunciada a estreia do documentário "Superpower", assinado pelo ator Sean Penn e pelo realizador Aaron Kaufman.

"Mais do que um documentário, 'Superpower' é o relato de um projecto cinematográfico alterado por força da realidade para algo menos controlado, mas com mais significado. Num festival que decorrerá um ano depois da invasão russa da Ucrânia, é importante mostrar um filme que Sean Penn e Aaron Kaufman fizeram em condições muito difíceis", afirmou o director artístico, Carlo Chatrian.

Em Fevereiro de 2022, foi o próprio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a revelar que Sean Penn estava na Ucrânia a gravar um documentário sobre a invasão russa.

"Sean Penn demonstra a coragem que falta a muitos outros, especialmente aos políticos ocidentais. O realizador veio especialmente a Kiev para registar todos os eventos que estão a acontecer actualmente na Ucrânia e contar ao mundo a verdade sobre a invasão russa ao nosso país", referia o gabinete de Zelensky, em Fevereiro de 2022.

Com a declaração de apoio à Ucrânia e a Zelensky, a Rússia colocou Sean Penn na lista de cidadãos norte-americanos cuja entrada está proibida no país.

"Para mim, 'Superpower' - estou consciente de que irá ter muita atenção - é uma óptima porta de entrada para perceber a complexa e valiosa descrição do que aconteceu e ainda está a acontecer neste momento na Ucrânia", disse Carlo Chatrian aos jornalistas.