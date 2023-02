Detido professor de Educação Física suspeito de abuso sexual de cinco crianças

Um homem de 56 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de abuso sexual de cinco crianças, com 11 e 12 anos, que frequentam uma escola básica de Évora, anunciou hoje esta força policial.



Em comunicado, a PJ indicou que o suspeito foi detido por elementos da Unidade Local de Investigação Criminal (ULIC) de Évora desta polícia por “fortes indícios da prática de 14 crimes de abuso sexual de crianças”.



As vítimas são cinco alunos de uma escola básica de Évora, actualmente, com 11 e 12 anos, adiantou, referindo que os alegados crimes ocorreram em “contexto e ambiente escolar”, durante o ano lectivo de 2021/2022.



Contactada pela agência Lusa, uma fonte da PJ revelou que o detido é um professor de Educação Física.



Após ser presente a primeiro interrogatório judicial, o detido foi suspenso de funções e ficou proibido de se aproximar de estabelecimentos de ensino e de estabelecer contactos com as vítimas.