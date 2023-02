partilhe no Facebook

O cão mais velho do mundo chama-se Bobi e é português

O cão mais velho do mundo, tem trinta anos, chama-se Bobi e é português. De raça Rafeiro Alentejano, pertence a Leonel Costa que vive em Conqueiros, Leiria.

Segundo o dono, o Bobi nasceu a 11 de Maio de 1992 e sempre se alimentou com a mesma comida da família, não apreciando rações.

Segundo o livro dos recordes, Guiness World Reccords, para além de ser o cão mais velho do mundo é também o cão mais velho de sempre, de que há notícia.

O anterior recorde de cão mais velho de sempre pertencia a Bluey, um pastor australiano que viveu até aos 29 anos e cinco meses.