Canções feitas em conjunto por José Cid e Tozé Brito no álbum "Tozé Cid"

Inclui “Todo o mundo e ninguém”, com poema de Gil Vicente que o ‘rapper’ e produtor norte-americano Jay-Z incluiu no tema “Marcy Me” do álbum “4:44”.

O álbum “Tozé Cid”, que recupera músicas que Tozé Brito e José Cid criaram juntos ao longo de mais de 50 anos, é hoje editado.

“Tozé Cid – 1969 a 2023” inclui, entre outras, canções do Quarteto 1111, grupo do qual Tozé Brito e José Cid fizeram parte, que foram proibidas pela censura, como “Domingo em bidonville”, “Pigmentação” e “João Nada”.

O álbum inclui o primeiro tema que Tozé Brito e José Cid escreveram juntos: “Todo o mundo e ninguém”, um poema de Gil Vicente que o ‘rapper’ e produtor norte-americano Jay-Z incluiu no tema “Marcy Me” do álbum “4:44”.

Para Tozé Brito, as canções incluídas no álbum “são extremamente actuais”. No entanto, “com a sonoridade que tinham e a produção que tinham estavam datadas”. “Ouvias e dizias ‘estas canções são nitidamente canções dos anos 60/70’, pelo som, pelos arranjos. Agora o destaque está nas vozes, a prioridade foi pôr as vozes bem à frente”, afirmou na altura.

José Cid fala do álbum como um “documento importante para a música popular portuguesa”, que recupera “pop criativo, underground, interveniente e crítico do sistema entre 1968 e 1973”.

“Tozé Cid – 1969 a 2023” que esteve inicialmente previsto para ser editado no ano passado, acaba por ser revelado no mesmo dia que os novos álbuns de Áurea, Isaura e O Gajo.