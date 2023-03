partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Viatura abalroada por comboio numa passagem de nível da linha do Leste

A Linha do Leste encontra-se hoje cortada na zona de Elvas (Portalegre), na sequência do abalroamento de uma viatura automóvel por um comboio, que provocou um ferido grave, disse a Protecção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil do Alto Alentejo indicou à Lusa que o alerta foi dado pelas 13:48, tendo o acidente ocorrido na Linha do Leste, na passagem de nível de Ponte das Hortas, na União de Freguesias de Caia, São Pedro e Alcáçovas.

A mesma fonte acrescentou que não há feridos a registar entre os passageiros que seguiam no comboio, tendo o ferido grave, de 50 anos, condutor do veículo, sido transportado por um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para uma unidade hospitalar.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil do Alto Alentejo acrescentou ainda que a circulação de comboios se encontra suspensa.