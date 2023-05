Alterações climáticas estão a mudar padrões de migração de cegonhas, andorinhas e outras aves

Portugal é um destino de passagem de aves do norte frio para países quentes de África, no Outono, e o percurso inverso na Primavera.

As alterações climáticas estão a mudar padrões de migração das aves, especialmente devido às temperaturas mais altas no norte da Europa, diz o director executivo da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), Domingos Leitão.

Em entrevista à agência Lusa a propósito do Dia Mundial das Aves Migratórias, que se assinala no sábado, o especialista explica que qualquer migração é espoletada pela reacção ao meio, como a temperatura baixa ou a falta de alimentos, e que devido às alterações climáticas as temperaturas mais amenas no norte da Europa têm levado espécies a ou não migrar ou faze-lo mais tarde e por períodos mais curtos.

Mas também de aves que nidificam nesta região do mundo e passam o inverno em África, ou que nidificam na primavera Ártica e passam o inverno no sul da Europa. Mas Domingos Leitão nota que, por exemplo, a cegonha branca ou já se mantém em Portugal todo o ano ou voa até Marrocos e não para a África subsaariana como antes.

A cegonha branca viu a sua população crescer de 1.500 para 15.000 casais nos últimos 40 anos, com o fim do uso do pesticida DDT na agricultura, (que matava os animais que lhe servia de alimento) mas também pelo aparecimento do lagostim-vermelho-do-Louisiana, uma espécie invasora que serve de alimento para a cegonha e outras aves.

Esta recuperação da população de cegonha branca, admite Domingos Leitão, pode estar mais ligada a questões da alimentação e não por questões ligadas às alterações climáticas.

Já o pombo, uma ave granívora, que se alimenta de sementes, afectado pela agricultura intensiva, usufrui de temperaturas mais amenas no norte da Europa e não chega na mesma quantidade a Portugal. As andorinhas (há cinco espécies em Portugal mas só uma é residente) são insectívoras e porque há menos insectos elas também estão em diminuição acentuada na Europa nos últimos 50 anos.

É o caso da andorinha dos beirais, que nidifica em Portugal e passa o inverno na África do Sul. É afectada pela falta de insectos devido ao uso de substâncias químicas na agricultura e pelas alterações humanas de grandes áreas ao longo da viagem.

Também a tarambola-cinzenta nidifica no Ártico e passa o inverno na África do Sul, passando por Portugal na Primavera e no Outono. São aves a fazer ao todo, como a andorinha-do-mar, mais de 10 mil quilómetros duas vezes por ano.

São aves, alerta o responsável, que precisam de zonas húmidas ao longo da rota, para descansar e para se alimentarem, o equivalente às estações de serviço nas auto-estradas para os humanos. “E se essas zonas húmidas diminuem elas não conseguem chegar ao destino e por isso são as mais ameaçadas”.

O Dia Mundial das Aves Migratórias, que se assinala também a 14 de Outubro para reflectir a natureza cíclica das migrações (os dias são sempre nos segundos sábados de Maio e Outubro), tem este ano como tema “Água: vital para as aves”, alertando que a grande maioria das aves migratórias depende de ecossistemas aquáticos e que as zonas húmidas são vitais para as aves que migram se alimentarem e descansarem, de viagens que por vezes vão do Ártico à África do Sul.