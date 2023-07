partilhe no Facebook

Queixas relacionadas com burlas em compras online estão a aumentar

Desde o início do ano, o Portal da Queixa já recebeu perto de oito mil reclamações relacionadas com burlas, um crescimento de 47,7% em relação ao período homólogo.

Entre os dias 1 de janeiro e 24 de julho de 2023, o Portal da Queixa diz ter recebido 7.845 reclamações, contra 5.312 recebidas no mesmo período de tempo , no ano passado.

A maioria das queixas refere-se a alegados esquemas online, onde os consumidores ficam sem o produto, sem resposta e sem o dinheiro.

O valor total dos prejuízos resultantes das burlas reportadas já ultrapassa, este ano, os 2,5 milhões de euros.

A maioria das denúncias reportadas no Portal da Queixa está relacionada com casos de compras em lojas online, sobretudo de tecnologia e informática, onde os consumidores descrevem ter encomendado um produto e efetuado o pagamento, ficando sem o produto, sem resposta (por parte da marca) e sem o dinheiro.

A não execução dos pedidos de reembolso é, por isso, o principal motivo de queixa apresentado este ano, gerando 57,7% das reclamações inseridas em situações de burla. Outros motivos referidos relacionam-se com os problemas no atendimento/resposta da marca a acolher 7,1% das queixas e a absorver 6% das reclamações, está a não entrega do produto.

A análise efetuada aferiu ainda quais as três marcas mais reclamadas em 2023, por alegada situação de burla. O maior volume de queixas foi dirigido à PT Electrónia, uma loja de pequeno retalho de informática (741), à Decorei.pt (209) e à Teckmi (160 reclamações).