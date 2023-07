Constrangimentos consideráveis provocados pela Jornada Mundial da Juventude a partir de hoje

Santarém, juntamente com Setúbal e Lisboa são as cidades que vão concentrar mais peregrinos.

A deslocação dos milhares de peregrinos para Lisboa, Setúbal e Santarém vai provocar a partir de hoje “constrangimentos consideráveis” na vida quotidiana dos residentes, nomeadamente mobilidade e acesso a serviços, alertou o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna.

“Entre hoje e amanhã vamos assistir ao primeiro grande momento da jornada com um número elevado de peregrinos que se vão deslocar das dioceses de acolhimento para Lisboa, Setúbal e Santarém, e que poderá provocar alguns constrangimentos consideráveis no funcionamento habitual da vida quotidiana dos residentes, nomeadamente na mobilidade e acesso a serviços”, disse Paulo Vizeu Pinheiro, em conferência de imprensa.

O secretário-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI) avançou que as forças e serviços de segurança iniciaram hoje uma nova fase da operação de policiamento e segurança à Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer em Lisboa de terça-feira a domingo.

Este responsável frisou que se trata da “maior operação de segurança alguma vez planeada e executada em Portugal”, sendo a JMJ “um evento sem precedentes” no país, que envolve não só a chegada e o trânsito de “uma enorme massa de peregrinos”, como também a visita do Papa Francisco.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures, e no Parque Eduardo VII, no centro da capital.