Homem que roubou dezasseis sutiãs de uma loja foi condenado a trabalho comunitário

Um homem que roubou 16 sutiãs numa loja, foi condenado a quatro meses de prisão, substituídos por 120 horas de trabalho comunitário, segundo uma decisão judicial consultada hoje pela Lusa.

Os factos criminosos ocorreram no dia 29 de Junho de 2022, quando o arguido entrou numa loja de roupa num Centro Comercial em Matosinhos e colocou no interior de um saco plástico oito 'packs' de dois soutiens, no valor global de cerca de 160 euros, tendo saído do interior da loja sem ter procedido ao pagamento dos mesmos. O arguido viria a ser interceptado ainda no interior do Centro Comercial na posse destes artigos, tendo os mesmos sido apreendidos e devolvidos à loja.

O homem já tem duas condenações pelo mesmo tipo de crime e o tribunal aceitou substituir a pena de 4 meses de prisão por 120 horas de trabalho a favor da comunidade. A sentença foi proferida em Novembro de 2022 pelo Tribunal de Matosinhos e foi confirmada em Junho deste ano pelo Tribunal da Relação do Porto (TRP).