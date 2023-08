Autoridades interceptaram 15 ‘drones’ no local da missa inaugural da Jornada Mundial da Juventude

A PSP indicou que apenas apreendeu seis e lembra que a sua utilização está proibida nos locais onde decorrem as cerimónias do encontro.

A Autoridade Aeronáutica Nacional interceptou 15 ‘drones’, na terça-feira, na zona do Parque Eduardo VII, em Lisboa, onde foi celebrada a missa inaugural da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), revelou hoje aquela entidade.

Na conferência de imprensa diária sobre a operação de segurança da JMJ, Carlos Paulos, da Autoridade Aeronáutica Nacional, recordou que a utilização de ‘drones’ está proibida nos locais onde decorrem as cerimónias deste encontro mundial, em Lisboa, bem como em Fátima, onde o Papa Francisco vai estar no sábado.

Carlos Paulos precisou à Lusa que os ‘drones’ foram interceptados entre as 13:30 e 20:31 de terça-feira na zona do Parque Eduardo VII, em Lisboa.

A PSP indicou que apreendeu seis desses 15 ‘drones’.

O comandante da Autoridade Aeronáutica Nacional disse ainda que foram criadas zonas de exclusão em alguns locais de Fátima e Lisboa, onde são proibidos voos não autorizados, que podem ser aeronaves tripuladas e não tripuladas.