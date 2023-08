Banco Alimentar recolheu 38 toneladas de alimentos durante a visita do Papa

O Banco Alimentar Contra a Fome recolheu 38 toneladas de alimentos durante a Jornada Mundial da Juventude, disse a presidente do organismo. Segundo Isabel Jonet, apesar de uma parte dos alimentos, cerca de 15%, não poder ser utilizada, a campanha foi um sucesso, até porque foi a primeira vez que foi feita, salientando que nas edições anteriores o que sobrava ia totalmente para o lixo.

“Nunca imaginámos que fosse haver tantos produtos partilhados, nunca imaginámos. Mas isto também significa que esta campanha foi um sucesso”, destacou.

Isabel Jonet apontou que “nunca tinha sido feita, em nenhuma Jornada [Mundial da Juventude] uma campanha de luta contra o desperdício” e defendeu que o sucesso desta campanha consegue medir-se “pela quantidade de alimentos recuperados”, já que nos outros países o que se verificou foi “um monte de comida que ficou para trás”.

“A quantidade de alimentos recuperados excedeu em muito aquilo que nós poderíamos prever”, apontou a presidente do Banco Alimentar, admitindo, no entanto, que pecaram por defeito no cálculo do número de caixas de partilha disponíveis para recolha dos alimentos e que poderiam ter sido quatro vezes mais.

Isabel Jonet adiantou que foram recolhidas 198 caixas, num total de 38 toneladas de bens alimentares, que estão agora a ser triados, uma vez que tem de ser feito o controlo de qualidade e de salubridade antes de serem distribuídos.

Isabel Jonet disse ainda que, no final da triagem, os bens recolhidos vão ser doados a instituições de solidariedade social que os vão entregar a famílias de Lisboa e Setúbal.