Para o ex-ministro da economia a localização deveria ter em conta o que é pretendido com a sua construção

Braga da Cruz diz que o aeroporto deve ficar a norte do Tejo se o objectivo for servir o país

O ex-ministro da Economia e antigo presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, Luís Braga da Cruz, defendeu hoje, numa entrevista ao Porto Canal, que o a localização do novo aeroporto deveria ter em consideração o que é pretendido com a sua construção.

Para o antigo governante deveria ser esclarecido se o país quer um aeroporto em Lisboa, ou um HUB aeroportuário do país. “Se estamos a discutir o HUB aeroportuário então Lisboa decide o que é melhor para si. Agora se é o país, a primeira grande questão é saber se ele [aeroporto] deve aproximar-se do centro da gravidade da demografia portuguesa que é a norte do Tejo, ou a Sul, afastando-o desse centro de gravidade”, realça Braga da Cruz.

Para o antigo membro do Governo de António Guterres, caso o novo aeroporto seja localizado “a norte do Tejo e se aproximar de Santarém, Leiria, Coimbra, naturalmente, que serve muito mais gente para além de quem vive na capital”. Uma opção que, na opinião do antigo ministro, “não é suficiente valorizada”.

Os HUB são os nós da rede mundial de transporte aéreo, onde se realizam as transferências de tráfego (passageiros e mercadorias). Na Europa as cidades onde se situam os principais HUB são Madrid, Londres, Paris, Frankfurt, Amesterdão (Schiphol) e Munique.