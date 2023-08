"Chuva de estrelas" na madrugada de sábado para domingo

A noite de sábado para domingo, entre as duas e as três da manhã, é a altura ideal para observar uma "chuva de estrelas". A queda de meteoros, as perseidas como são denominados, é fenómeno que acontece todos os anos, quando os cometas passam mais perto do Sol e a sua parte exterior descongela, deixando para trás um rasto de poeiras e gases.

São essas poeiras que, quando entram na atmosfera da Terra a pequena velocidade entram em combustão, criando os traços luminosos a que popularmente denomInados chuva de estrelas.

Neste caso trata-se de detritos do cometa Swift-Tuttle, descoberto em 1862 pelos astrónomos norte-americanos Lewis Swift e Horace Parnell Tuttle. A última passagem do cometa junto à órbita da Terra ocorreu em 1992, prevendo-se que em 2125 a sua aproximação se repita.