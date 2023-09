O perigo do regresso de lobos a zonas de onde estavam ausentes

A Comissão Europeia alertou hoje para o “perigo real” do regresso de alcateias de lobos a zonas da União Europeia (UE) de onde estavam ausentes e quer ver aplicadas medidas de prevenção de ataques ao gado.

“A concentração de alcateias de lobos em algumas regiões europeias tornou-se um perigo real para o gado e, potencialmente, também para os seres humanos”, salientou, em comunicado, a presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen.

Von der Leyen apelou ainda “às autoridades locais e nacionais para que tomem medidas sempre que necessário”, em linha com a legislação europeia, que prevê, por exemplo, a construção de vedações.

Bruxelas lançou também hoje um convite às autoridades locais e todas as partes interessadas para que enviem, até dia 22, dados actualizados sobre a população de lobos e o seu impacto.

Com base nos dados recolhidos, a Comissão irá decidir sobre a necessidade de apresentar uma nova proposta sobre o estatuto de protecção do lobo e actualizar o quadro legal.

O lobo ibérico é uma espécie catalogada como ‘em perigo’ em Portugal e estritamente protegida pela legislação nacional.