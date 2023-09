Homem e criança de sete anos atingidos por raio

As vítimas estavam a assistir a uma prova de automobilismo na Rampa do Caramulo.

Um homem e uma criança de sete anos ficaram gravemente feridos, neste domingo, atingidos por um raio durante a tempestade, na localidade de Cadraço, no concelho de Tondela, disse à agência Lusa fonte da Protecção Civil.

De acordo com a mesma fonte, ambas as vítimas estavam a assistir a uma prova de automobilismo na Rampa do Caramulo, na localidade de Cadraço, na freguesia de Guardão, no distrito de Viseu, quando foram atingidas por um raio provocado pela tempestade desta tarde. O alerta foi dado às 16h39.

O homem foi transportado para o Centro Hospitalar Tondela Viseu. A criança, um menino de sete anos, foi conduzido para o Hospital Pediátrico de Coimbra.