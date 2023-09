Em 6.750 partos em Lisboa e Vale do Tejo, apenas 24 grávidas foram transferidas para o privado

Operação Nascer em Segurança no SNS - Verão 2023 que decorreu entre 1 de Junho e 10 de Setembro tinha acordos celebrados com três entidades privadas para servir de complemento.

Nos cerca de 6.750 partos realizados entre 01 de Junho e 10 de Setembro na região de Lisboa e Vale do Tejo, apenas 24 grávidas foram transferidas para hospitais privados (0,13%), segundo dados hoje divulgados pela Direcção Executiva do SNS.

“Esta transferência em alturas de pico foi sempre muito reduzida, menos de 1%, o que significa claramente que o SNS cumpriu com a sua função, mesmo neste período mais complicado, e isto dá-nos, naturalmente, uma expectativa favorável para o futuro”, disse à agência Lusa o director executivo do SNS, lembrando que no âmbito da “Operação Nascer em Segurança no SNS - Verão 2023” foram celebrados acordos com três entidades privadas para servir de complemento.

Num balanço provisório da operação, Fernando Araújo afirmou que "foi um processo complexo em função das férias dos profissionais e em função de muitos outros problemas que aconteceram durante este período”, como greves, mas sublinhou que, “apesar disso tudo, a operação decorreu de forma muito tranquila e organizada”.

Segundo Fernando Araújo, a previsibilidade do ponto de vista dos locais abertos e a funcionar manteve-se de “forma muito robusta, o que dá, e deu, seguramente confiança às grávidas e segurança aos profissionais”.

Entre Janeiro e Agosto, registaram-se em LVT 16.155 partos (excluindo os do Centro Hospitalar do Oeste, que tem o bloco de partos integrado no Centro Hospitalar de Leiria, pertencendo à região do Centro), mais cerca de 500 partos (+3,2%) face ao período homólogo de 2022.