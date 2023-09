Política cultural europeia não tem combatido a"cultura da vulgaridade"

O produtor de cinema Paulo Branco pediu hoje à Europa para combater a "cultura da vulgaridade e da mediocridade", que "abre portas a bolsonaros e trumps", ao receber em Madrid o Prémio Luso-Espanhol de Arte e Cultura 2022

Paulo Branco recebeu numa cerimónia no Museu do Prado, das mãos dos ministros da Cultura de Portugal e Espanha, o Prémio Luso-Espanhol de Arte e Cultura 2022, que lhe foi atribuído em Novembro do ano passado.

O produtor português, que agradeceu "aos grandes artistas" com quem tem trabalhado, dizendo que a eles deve o prémio, lamentou a "cultura de vulgaridade e a cultura de mediocridade" que considera que invadiu a Europa e que "acabou por ser praticamente maioritária" em quase todo o continente.

"Nisso, a Europa não tem tido cuidado, na sua política cultural não tem tido cuidado”, afirmou, acrescentando que a consequência é as democracias acabarem por “abrir portas a bolsonaros e trumps".

Para Paulo Branco, que se dirigiu aos dois ministros presentes, disse que "há uma responsabilidade enorme" e são precisas mudanças.

"Que haja uma cultura de exigência e do que é essencial, uma defesa disso, para não sermos embarcados em aventuras que poderão ser absolutamente desastrosas, e que estão às nossas portas, como já se tem visto em alguns países europeus", afirmou.

O Prémio Luso-Espanhol de Arte e Cultura, com um valor monetário de 75.000 euros, existe desde 2006 e deveria ser atribuído a cada dois anos, mas a distinção a Paulo Branco foi a primeira desde 2018.

Paulo Branco recebeu o prémio pelo "perfil independente no cinema autoral, na produção e co-produção, abrindo ao longo da sua carreira, novos percursos e olhares, construindo pontes entre a Península Ibérica e o resto do mundo", justificou o júri, em Novembro passado.