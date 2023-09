Primeiro Dia Nacional da Sustentabilidade

A consagração da data comemorativa do Dia Nacional da Sustentabilidade foi anunciada, em junho de 2023, no Diário da República na Resolução do Conselho de Ministros. Esta data foi escolhida de forma a decorrer no dia em que foram aprovados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na cimeira da Nações Unidas em 2015. Estes objetivos estão integrados na Agenda 2030 que define as metas em torno da sustentabilidade a serem atingidas pelos 193 Estados-Membros da ONU, entre os quais Portugal.

Entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável encontram-se os seguintes: “Erradicar a fome”, “ Trabalho digno e Crescimento económico” e “Cidades e Comunidades Sustentáveis”.

Na passada sexta-feira celebrou-se o Dia Europeu Sem Carros, data celebrada no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, no qual vários municípios do Médio Tejo disponibilizaram um acesso gratuito às suas redes de transportes públicos.