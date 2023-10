Cortejo académico deixou mais de quatro toneladas de lixo nas ruas

A Câmara de Coimbra recolheu 4,2 toneladas de resíduos do cortejo da Festa das Latas e Imposição das Insígnias 2023 - menos 1,3 toneladas do que em 2022 - que encheu as ruas da cidade na tarde do último domingo.

Segundo a autarquia, a operação decorreu imediatamente após a passagem do cortejo, entre a Alta e a Baixa da cidade, envolvendo 30 operacionais e 12 meios mecânicos.

“Foram produzidos menos 1,3 toneladas de resíduos relativamente ao ano passado e houve mais resíduos separáveis. A autarquia constatou, ainda, que foram recolhidos menos carrinhos de supermercado”, refere um comunicado enviado à agência Lusa.

Para o executivo camarário, a recolha de menos carrinhos de supermercado deveu-se às as campanhas de sensibilização promovidas pelo município e pela Associação Académica de Coimbra.

No cortejo da Festa das Latas e Imposição de Insígnias em Coimbra, os caloiros, acompanhados pelos “doutores”, descem pela primeira vez da Universidade ao Mondego, marcando o início das aulas e o ingresso no ensino superior na cidade.