Museu da Arte Proibida abre em com obras censuradas de Banksy, Goya e Picasso

Obras censuradas ou atacadas de artistas como Picasso, Ai WeiWei, Goya, Banksy ou Klimt estarão a partir de quinta-feira expostas ao público num novo museu de Barcelona, o Museu da Arte Proibida.

O objectivo do museu é "abordar a censura na arte a partir de diversas perspectivas: a censura comercial, religiosa, política, a própria autocensura", segundo as informações sobre o projecto enviadas à imprensa.

A colecção do Museu da Arte Proibida integra, neste momento, mais de 200 obras que "foram censuradas, proibidas ou denunciadas por motivos políticos, sociais ou religiosos", e conta com pinturas, esculturas, fotografias, instalações, gravuras e peças audiovisuais, segundo o texto de apresentação publicado na página na internet do museu.

Boa parte destas obras foram criadas na segunda metade do século XX e no século XXI, mas há também na colecção artistas dos séculos XVII e XIX.

Na colecção exposta no Museu da Arte Proibida há diversas obras do pintor espanhol Pablo Picasso, do pintor austríaco Gustav Klimt, do artista norte-americano Andy Warhol e do artista Banksy.

Um das obras audiovisuais é "A Fire in My Belly", de 1986-87, de David Wojnarowicz, que a National Portrait Gallery de Washington retirou depois de críticas de instituições católicas e políticos conservadores.

Entre os artistas está também representado o fotógrafo norte-americano Robert Mapplethorpe, que o Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto, expôs em 2018, numa retrospectiva com perto de 180 fotografias, e que cresceu em polémica até à demissão do então director do museu e curador da mostra, João Ribas, replicando a controvérsia de exposições anteriores do artista, como "The Perfect Moment", no Instituto de Arte Contemporânea de Filadélfia, em 1989.