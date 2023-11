Cinco pessoas detidas por falsificação de vacinação de cães

A GNR deteve cinco pessoas em Barcelos no âmbito de uma investigação por suspeita de crimes de falsificação de documentos, atestado falso e falsidade informática relacionados com o registo de vacinação de canídeos, anunciou hoje aquela força.

Em comunicado, a GNR refere que a operação se traduziu no cumprimento de 32 mandados de buscas domiciliárias e 39 em veículos, nos distritos de Braga, Lisboa e Vila Real. O objectivo era recolher vestígios e objectos relacionados com os crimes em investigação.

Fonte policial explicou à Lusa que em causa estão documentos falsos que, a troco de uma determinada quantia em dinheiro, seriam passados designadamente a caçadores, dando conta de que os seus cães teriam recebido a vacina anti-rábica.

Os caçadores teriam interesse neste esquema por considerarem que aquela vacina afecta o faro dos cães, diminuindo assim a sua capacidade para a caça.

A operação resultou ainda na apreensão de 53.099 euros, 348 boletins sanitários de vacina de canídeos, 109 ampolas de vacinas anti-rábicas, 540 vinhetas médicas, 23 telemóveis, dez computadores portáteis, três discos rígidos de armazenamento, uma arma de fogo, um revólver e diversos documentos relacionados com actos médicos veterinários e com os crimes em investigação.

Com idades entre os 21 e os 70 anos, os cinco detidos foram constituídos arguidos e vão ser presentes a tribunal, para aplicação das medidas de coação.

A investigação esteve a cargo do Serviço da Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR.