"O mundo microscópico do Martim" apela à utilização responsável de antibióticos

No âmbito do Dia Europeu do Antibiótico e da Semana Mundial da Consciencialização dos Antimicrobianos, a Pfizer publicou o livro ‘O mundo microscópico do Martim’, que pode ser descarregado no site da empresa.

Trata-se de um conto sobre bactérias e a sua relação com a saúde humana, da autoria de Marta Maroto Díaz e com ilustrações de Adolfo Ruiz Mendes, através do qual os mais novos poderão ficar a saber mais sobre antibióticos, receber dicas importantes e descobrir alguns factos fascinantes.

Na nota de imprensa relativa à publicação, a Pfizer lembra que o consumo inapropriado de antibióticos é apontado, um pouco por todo o mundo, como um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento de bactérias resistentes.

No texto é referido que Portugal regista, actualmente, uma das mais elevadas taxas de infecções hospitalares da União Europeia e que se prevê que o consumo inapropriado de antibióticos venha a agravar de forma irreversível os problemas relacionados com o desenvolvimento de bactérias resistentes.

"Num futuro não tão distante, já em 2050, a resistência aos antibióticos pode ser responsável por um número de mortes superior ao do cancro, afetando pessoas de todas as idades, com consequências graves para a sociedade e para o ambiente.", alerta a farmacêutica.

A promoção da literacia em saúde não é novidade na Pfizer e é transversal a todas as suas áreas de actividade. Para a companhia, estas actividades devem focar-se em todos os grupos etários para que, dotada de conhecimento, cada pessoa possa tomar as melhores decisões de saúde e assim contribuir para o bem-estar de todos, enquanto sociedade.