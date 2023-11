Elogio do Presidente da República a José Manuel Constantino, natural de Santarém e escolhido como Personalidade do Ano, em 2021, por O MIRANTE.

Presidente do COP mudou o desporto em Portugal

O Presidente da República defendeu hoje que o desporto em Portugal mudou com o contributo de José Manuel Constantino, agradecendo ao presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP) o passado de “canseiras” ao serviço do país.

“Será difícil que possam testemunhar cerimónia tão inesquecível como esta”, começou por notar Marcelo Rebelo de Sousa, dirigindo-se à plateia que assistiu hoje, na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, em Oeiras, à atribuição pela Universidade de Lisboa do doutoramento ‘Honoris Causa’ ao máximo representante desportivo nacional.

Estimando que José Manuel Constantino “viveu sempre como universitário”, o Presidente da República considerou que a cerimónia do ‘Honoris Causa’ foi “um dia de festa para a universidade”, mas também “um dia de festa para o desporto”, porque o presidente do COP “dedicou a sua paixão ao desporto”.

“A sua preocupação com o desporto foi muitíssimo mais além. O que publicou cobre praticamente todas as dimensões do desporto e, mais importante, influenciou o desporto português. O desporto português aprendeu consigo”, defendeu.

Presidente do COP desde 2013, Constantino, que nasceu em 21 de maio de 1950, em Santarém, e licenciou-se em Educação Física no Instituto Superior de Educação Física, tem um longo percurso ligado ao desporto, mas também à administração pública. O MIRANTE nomeou-o Personalidade do Ano em 2021.