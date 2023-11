Intransitus quer construir ligações e desenhar novo mapa para "vidas sem idade"

“Novo mapa para vidas sem idade” foi o mote para a realização da segunda sessão de trabalho da Intransitus que quer ajudar a criar uma rede de organizações destinadas a apoiar pessoas com mais de 55 anos que precisam de ajuda para continuar no mercado de trabalho, ou apoio psicológico, entre outros.

A reunião, realizada a 16 de novembro, teve como principal ordem de trabalhos: identificar e mapear os stakeholders envolvidos e os papéis-chave nos processos de transição; compreender as dinâmicas de poder entre os actores que influenciam o ecossistema das transições e analisar criticamente as barreiras, os pontos fortes e as oportunidades.

No final do encontro, Teresa Peres e Maria Ana Botelho Neves fizeram o balanço da iniciativa.