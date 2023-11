Suspeito da morte de Maddie vai ser julgado por outros crimes cometidos em Portugal

partilhe no Facebook

O alemão suspeito da morte da menina britânica Madeleine McCann vai ser julgado na Alemanha por outros cinco crimes e delitos sexuais, cometidos entre 2000 e 2017 em Portugal, anunciou hoje o tribunal de Brunswick.

Actualmente detido na Alemanha, o suspeito responderá a partir de 16 Fevereiro por três alegadas violações e dois abusos sexuais sobre crianças, num momento em que o inquérito sobre a sua implicação no desaparecimento da pequena Maddie continua em curso.

Há um mês, a Polícia Judiciária portuguesa esclareceu que, na investigação ao desaparecimento da criança inglesa, no Algarve, em 2007, continuam a ser desenvolvidas diligências, visando o esclarecimento da situação, e que foram realizados contactos com familiares de Madeleine McCann.