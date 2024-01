Ministra da Agricultura recebe grau de comendadora da Ordem do Mérito Agrícola em França

Distinção de Maria do Céu Antunes pelo “trabalho, tenacidade e liderança”, que permitiram concluir a reforma da PAC, em 2021, durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia.

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, recebeu, em França, o grau de comendadora da Ordem do Mérito Agrícola pela “tenacidade e liderança” que permitiram concluir a reforma da Política Agrícola Comum (PAC).

“A ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, foi distinguida, esta tarde, em França, com a atribuição do grau de Comendadora da Ordem do Mérito Agrícola”, anunciou, em comunicado, o Governo.

Citado na mesma nota, o seu homólogo francês, Marc Fesneau, justificou esta distinção com o “trabalho, tenacidade e liderança”, que permitiram concluir a reforma da PAC, em 2021, durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia.

“Foi a tua liderança e tenacidade, Maria do Céu, que permitiram que a PAC fosse finalmente aprovada, quando já poucos acreditavam que tal fosse possível. Contamos contigo na próxima reforma da PAC”, reforçou.

Por sua vez, a ministra da Agricultura de Portugal sublinhou que esta é uma “distinção colectiva, atribuída a uma equipa, a Portugal”, tendo em conta que a reforma da PAC foi alcançada graças a um “grupo muito extenso de pessoas, que muito se empenharam”.

Maria do Céu Antunes mostrou-se ainda orgulhosa por “ter conseguido contribuir, um pouco mais, para a construção do projecto comum que é a União Europeia”.

Na reunião de hoje com o ministro Marc Fesneau foram também debatidos temas como as novas técnicas genómicas, o transporte de animais, a simplificação da PAC e o uso mais eficiente da água.

“Em linha com as prioridades europeias, Portugal tem vindo a defender o desenvolvimento de um programa similar ao Repower, mas direccionado para o uso da água. Esta foi mais uma oportunidade para estabelecermos prioridades e definirmos esforços […]. A sustentabilidade tem de ser a grande e permanente meta”, adiantou.