O animal, que morreu em outubro de 2023, com 31 anos, tinha recebido, há um ano, os títulos de cão mais velho de todos os tempos e de cão vivo mais velho do mundo.

Bobi perdeu título de cão mais velho do mundo por falta de provas da sua idade

O cão português Bobi viu hoje ser-lhe retirado o título de mais velho do mundo por parte da Guiness World Records (GWR), organização que determinou a inexistência de provas conclusivas sobre a sua idade.

O rafeiro alentejano, que morreu em outubro de 2023, supostamente com 31 anos, tinha visto o organismo que certifica os recordes mundiais atribuir-lhe oito meses antes, em fevereiro do mesmo ano, os títulos de cão mais velho de todos os tempos e de cão vivo mais velho do mundo, agora retirados.

Há pouco mais de um mês, a GWR tinha já suspendido os títulos de Bobi, enquanto decorria uma investigação para avaliar as dúvidas levantadas por vários veterinários, que não acreditavam que o canídeo pudesse ter vivido 31 anos.

Em comunicado citado pela agência espanhola EFE, o diretor de registos da GWR, Mark McKinley, responsável pela investigação que reviu documentos, procurou novas provas e consultou especialistas veterinários e os proponentes da candidatura de Bobi, afirmou que os dados do ‘microchip’ constantes na base de dados portuguesa SIAC (Sistema de Informação de Animais de Companhia) foram centrais para a decisão tomada.

Mark McKinley afirmou que quando o ‘microchip’ foi colocado em 2022 “nenhum teste de idade foi necessário” para cães nascidos antes de 2008.

Como a declaração veterinária adicional fornecida à GWR como prova da idade do cão também citava informações do ‘microchip’, a entidade certificadora de recordes mundiais “acabou sem qualquer evidência conclusiva que pudesse provar definitivamente a data de nascimento de Bobi”, observou McKinley.

Deste modo, “sem qualquer evidência conclusiva disponível hoje, simplesmente não podemos deixar Bobi como detentor do recorde e afirmar honestamente que mantemos os elevados padrões que estabelecemos para nós mesmos”, vincou o responsável da Guiness World Records.