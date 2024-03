Oito milhões e meio de euros por dia em apostas nos jogos da Santa Casa

Os portugueses apostaram 3.136 milhões de euros em jogos sociais geridos pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), durante o ano passado. A informação é avançada na edição de hoje do jornal Público, que refere ainda que, os apostadores nacionais gastaram, assim, quase 8,6 milhões de euros em média por dia, o que representa uma subida de mais 72 milhões de euros face ao registado em 2022.

A "raspadinha", permanece no topo das apostas com um volume de vendas de 1836 milhões de euros, mais 122 milhões do que no ano anterior. No ano anterior, em 2022, a "raspadinha" registou um volume de vendas de 1714 milhões de euros, tendo atribuído 1072 milhões de euros em prémios.



O Euromilhões e o Placard são os jogos que, logo a seguir à "raspadinha", mais vendem, mas que desde 2021 têm registado uma quebra.