Exames do 9.º ano deste ano serão realizados em papel

As provas finais do 9.º ano vão realizar-se este ano em papel para garantir equidade a todos os alunos, enquanto as provas de aferição continuam a ser realizadas em formato digital, anunciou hoje o Governo.

Em comunicado, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação diz que o governo anterior não assegurou às escolas as condições necessárias para a realização das Provas Nacionais do 9.º ano em formato digital, como estava previsto.

Por isso, estes exames serão realizados este ano, excepcionalmente, em formato papel.

Já as provas de aferição, continuam a ser realizadas em formato digital, “reafirmando o compromisso do actual Governo com a transição digital”.