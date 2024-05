Transferências bancárias com confirmação de beneficiário disponíveis em 20 Maio

As transferências bancárias nacionais terão, a partir de 20 de Maio, confirmação prévia do beneficiário do dinheiro, uma funcionalidade que o Banco de Portugal considera que irá ajudar a reduzir a fraude.

Quando se faz uma transferência entre contas nacionais numa caixa automática Multibanco aparece o nome da pessoa ou entidade que vai receber o dinheiro, permitindo a quem transfere confirmar previamente que está a enviar dinheiro para o beneficiário certo antes de dar a ordem final de transferência.

É esta funcionalidade que o Banco de Portugal passa a estender a todas as transferências em todos os canais disponibilizados pelos bancos, caso do ‘homebanking’ ou da ‘app’ (aplicação) dos bancos que os clientes têm nos seus telemóveis.

Também nos débitos directos esta funcionalidade estará presente para confirmar que o devedor é o titular da conta a debitar.

No Relatório dos Sistemas de Pagamentos de 2023, hoje divulgado, o Banco de Portugal considera que este serviço permitirá reduzir os riscos de fraude, ao minimizar a possibilidade de envio de dinheiro para destinatários errados.

Já a partir de 24 de Junho (até Setembro a execução pelos bancos será gradual) será possível fazer transferências entre contas bancárias nacionais (transferências normais ou imediatas) colocando apenas o número de telemóvel do beneficiário.

Ou seja, aquilo que já se passa na rede MBWay passa a acontecer em todas as transferências entre contas nacionais, sejam feitas no ‘homebanking’, na ‘app’ do banco ou ao balcão.

Se o beneficiário for uma empresa poderá quem faz a transferência indicar apenas o NIPC (número de identificação fiscal da empresa).

Neste sistema, designado para já ‘proxy lookup’, os utilizadores têm de associar o seu número de telemóvel (pode ser um número de telemóvel estrangeiro) a uma conta.