Oito anos e meio de prisão por ter esfaqueado a ex-namorada

Esperou que saísse do trabalho e, quando ela se encontrava dentro do carro, desferiu-lhe dois golpes no pescoço com uma navalha. Vítima acabou por morrer dias depois.

O homem acusado de esfaquear a ex-namorada, que veio a morrer, em Junho de 2023, foi hoje condenado a oito anos e seis meses de prisão pelo Tribunal de Portimão.

Na leitora da sentença, a juíza considerou que o número de anos estipulados no acordão pode parecer reduzido, mas explicou que a decisão final teve em consideração que a morte acabou por não ser causada directamente pelos golpes desferidos pelo jovem."Mas, houve a intenção de lhe tirar a vida", disse.

O Ministério Público tinha pedido uma pena de prisão de 14 anos para Tiago Souto, de Lagoa, Portimão, tendo o tribunal confirmado hoje o crime de “homicídio qualificado na forma tentada”.

Os factos remontam a 15 de Junho de 2023, quando o homem, de 22 anos, esperou que a ex-namorada, de 26 anos, saísse do trabalho e, quando esta se encontrava dentro do carro, desferiu-lhe dois golpes no pescoço com uma navalha.

Joana Nascimento recebeu tratamento hospitalar e teve alta no próprio dia, mas voltou a ser internada no dia 22 de Junho no Hospital de Portimão, no distrito de Faro, com uma infecção grave provocada pelos ferimentos.

A vítima foi transportada de helicóptero para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde morreu na noite de dia 23, em consequência de um abcesso pós-traumático, complicado de sépsis (infeção generalizada), de acordo com o relatório da autópsia.

A juíza pediu ao condenado para que, “durante a sua estadia na prisão, medite sobre o caminho que está a trilhar e modifique o seu comportamento, porque ainda é muito jovem”.

A magistrada sublinhou ainda a “necessidade de pôr cobro” a uma série de comportamentos de violência “em escalada” por parte do jovem condenado.

O tribunal também estipulou o pagamento de uma indemnização de 5.000 euros à família da vitima.