Prémio criatividade para a estante dos setenta e cinco mil e oitocentos euros

Campanha publicitária do IKA esteve em destaque no âmbito das buscas que levaram à demissão do Primeiro-Ministro.

A "estante dos 75.800 Euros”, da agência de publicidade Uzina, para o Ikea, foi o grande vencedor da 26ª edição do Festival CCP (Clube da Criatividade Portugal).

Recorde-se que a campanha do IKEA “Boa para guardar livros. Ou 75.800 euros” que esteve em destaque em Janeiro surgiu na sequência da descoberta daquela quantia em dinheiro, encontrada em São Bento, no gabinete de Vitor Escária, chefe de gabinete de António Costa, durante as buscas da Operação Influencer, que levou à demissão do Primeiro-Ministro e à realização de eleições a 10 de Março.

Na altura, a marca sueca que há cerca de vinte anos tem presença em Portugal disse gosta de “desenvolver campanhas que reflictam a sua vida real”, mas negou qualquer intenção ou propósito de contribuir para o debate partidário e para o contexto pré-eleitoral que se vivia.

Segundo o organizador do Festival CCP, que decorreu a 24 de Maio, este ano foram inscritos 933 trabalhos a concurso, e a categoria Publicidade teve 63 trabalhos finalistas e 33 prémios, com 18 bronzes, nove pratas e seis ouros.