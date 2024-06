Valgrupo de Alcanede comprou a Montalva que é dona da Izidoro

Para além do abate, transformação e comercialização de carnes, o grupo do casal Fernando Vicente e Anabela Tereso actua noutros sectores, sendo proprietário da Quinta da Atela, em Alpiarça.

O Valgrupo, com sede em Alcanede, Santarém, comprou a Montalva, que é proprietária da Izidoro. Segundo o jornal económico Eco, a aquisição, já comunicada à Autoridade da Concorrência (AdC), prevê a aquisição do controlo exclusivo da Monte D’Alva SPGS por parte de uma sociedade detida pela Valsabor, envolvendo também a equipa de gestão da Montalva.



Fundado em 1989, o ribatejano Valgrupo detido pelo casal Fernando Vicente e Anabela Tereso, que tem os dois filhos na gestão, é um dos maiores operadores do sector em Portugal.



Além do abate, transformação e comercialização de produtos alimentares, conta com um centro de inseminação artificial, distribuição de medicamentos veterinários ou produção de rações e actua em sectores como a construção de infra-estruturas (antiga Ricel, em Porto de Mós), a produção de vinho – comprou a Quinta da Atela (Alpiarça) em 2017 – ou a realização de eventos.



Anabela Tereso, recebeu em 2021 o prémio Galardão Empresa do Ano - Prestígio.