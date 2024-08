Caras conhecidas dão voz campanha à campanha “Prevenção do HPV está na moda”

Vírus do papiloma humano pode transmitir-se facilmente através do contacto sexual

Organizado pela farmacêutica MSD Portugal (Merck Sharp & Dohme), decorreu um encontro que reuniu caras conhecidas do mundo da moda, profissionais de saúde e a Associação Movimento Oncológico Ginecológico (MOG), com o objectivo de debater a prevenção do Papiloma Vírus Humano (HPV).

O HPV é responsável por 91% dos cancros do colo do útero, 91% dos cancros do ânus, 75% dos cancros da vagina, 63% dos cancros do pénis e 69% dos cancros da vulva, estando também na origem de 90% dos condilomas ou verrugas genitais.[2],3 Pelo seu impacto na saúde das mulheres, mas também dos homens, torna-se fundamental aumentar a sensibilização sobre o HPV e a necessidade de adotar comportamentos de prevenção.

Segundo a organização, o vírus pode transmitir-se facilmente, principalmente através do contacto sexual e afecta 85 a 90% das pessoas sexualmente ativas.



Claúdia Fraga, presidente da MOG, sublinhou que 44% das portuguesas não vão regularmente ao ginecologista.4 Após dar a conhecer a perspetiva destes doentes oncológicos, reforçou a importância de consultar os profissionais de saúde e passar a mensagem sobre a importância da prevenção do HPV às mulheres que fazem parte das nossas vidas: “fala com a tua irmã, filha, mãe, sobrinha, tia, amiga, prima ou vizinha”.