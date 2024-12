Sindicato Independente dos Médicos e Governo entendem-se sobre aumentos salariais

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e o Governo chegaram a acordo nas negociações sobre a carreira, que prevê um aumento salarial médio de 10% até 2027. "Chegamos a acordo, um acordo que finalmente completa o acordo intercalar de 2023. É um acordo faseado até 2027 e que permite a reposição do poder de compra e que visa fortalecer o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e garantir melhores condições de trabalho para os médicos", afirmou na noite de segunda-feira, 30 de Dezembro, o secretário-geral do SIM, após uma reunião de várias horas no Ministério da Saúde.



Segundo Nuno Rodrigues, o entendimento agora alcançado não é apenas sobre a grelha salarial dos médicos, mas é um acordo com "melhorias concretas para todos os médicos" e que visa, nos próximos três anos, que tenham "melhores condições de trabalho no SNS".



O dirigente sindical adiantou que o aumento salarial médio é "similar ao do ano passado", ou seja, "cerca de 10%" em relação aos montantes actuais. "Em 2027, todos estes médicos estarão a ganhar cerca mais 10% do que ganham neste momento", referiu Nuno Rodrigues.