Incêndios: Bombeiros vão receber mais para o combate, mas Liga contesta valor

Os bombeiros voluntários que integram o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais vão receber este ano 75 euros por dia, mais 7,7 euros do que em 2024, um valor contestado pela Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP).



A diretiva financeira 2025, que estabelece a comparticipação do Estado às despesas resultantes das intervenções dos corpos de bombeiros nos diferentes dispositivos operacionais da proteção civil, nomeadamente no Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais (DECIR), foi enviada às corporações dos bombeiros no dia 17 de Abril pela Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) depois de ter sido aprovada pelo secretário de Estado da Protecção Civil, Paulo Simões Ribeiro.



Em declarações à Lusa, o presidente da Liga, António Nunes, disse que esta directiva financeira “foi imposta” e pela primeira vez foi aprovada “sem uma audição dos representantes dos bombeiros". Segundo afirmou, a directiva financeira é discutida anualmente com os bombeiros antes de ser aprovada pela tutela, o que não aconteceu este ano.



Além de contestar a organização da directiva e a forma como foi aprovada, a LBP também “não concorda com os valores apresentados” para compensação dos bombeiros voluntários que vão integrar o DECIR, que vão receber 75 euros por dia. António Nunes afirmou que a Liga “quer que o valor hora pago aos bombeiros seja de acordo com o ordenado mínimo nacional”, montante que actualmente o INEM paga aos bombeiros.



Apesar da directiva financeira não necessitar de ser aprovada nem ser assunto em análise na Comissão Nacional de Protecção Civil, a LBP vai levar a questão à reunião deste órgão, que hoje se realiza na sede da ANEPC, em Carnaxide (Oeiras) e que vai ser presidida pelo secretário de Estado da Protecção Civil. António Nunes precisou que a Liga vai mostrar na reunião o desagrado para com o documento.



Na directiva financeira estão ainda incluídas as despesas dos bombeiros voluntários com alimentação, combustíveis e equipamentos de protecção individual, bem como os valores a pagar por avaria ou dano de equipamentos e veículos operacionais.



A Lusa questionou o Ministério da Administração Interna sobre a directiva financeira, nomeadamente quando entra em vigor e quais os montantes previstos, mas não obteve qualquer resposta até ao momento.



Na reunião de hoje da Comissão Nacional de Protecção Civil vai ser aprovada a Directiva Operacional Nacional (DON) que estabelece o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais para este ano.