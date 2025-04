REN espera ligar Grande Porto em 2 horas e consumos prioritários em Lisboa em 5 a 6 horas

A REN espera conseguir recuperar a eletricidade na zona do Grande Porto dentro de duas horas e os consumos prioritários na Grande Lisboa dentro de cinco a seis horas, avançou o administrador João Faria Conceição.

“A expectativa é que consigamos chegar à zona do Grande Porto dentro de duas horas, a grande Lisboa vai demorar mais tempo, […] a nossa expectativa é os consumos prioritários em Lisboa possam estar ligados no espaço de cinco a seis horas”, avançou aos jornalistas o administrador da REN, em conferência de imprensa, em Sacavém, concelho de Loures, sobre o corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e parte do território francês.

Segundo o responsável, Lisboa demorará mais tempo devido à existência de menos centrais elétricas nas proximidades, mas através da Central de Castelo de Bode e alguma capacidade de ligação retomada com Espanha há cerca de uma hora, poderão avançar progressivamente.