Média negativa nos exames de Matemática das Ciências Sociais e Geometria Descritiva

Classificações dos exames nacionais do ensino secundário foram positivas, com excepção de Matemática Aplicada às Ciências Sociais e Geometria Descritiva A.

As médias das classificações dos exames nacionais do ensino secundário foram quase todas positivas, com excepção de Matemática Aplicada às Ciências Sociais e Geometria Descritiva A, segundo dados divulgados hoje pelo Júri Nacional de Exames (JNE).

Os resultados dos Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário realizados no mês passado em mais de 700 escolas foram hoje afixados e, segundo uma análise global do JNE, a disciplina com melhores resultados médios foi Inglês, como 14,1 valores (numa escala de zero a 20).

Por oposição, refere a Lusa, as disciplinas com médias nacionais mais baixas foram Matemática Aplicada às Ciências Sociais (9,2 valores) e Geometria Descritiva A (8,9 valores).