Lucro dos CTT cresce 11,7% no 1.º semestre para 22,1ME

Resultado líquido do grupo CTT foi de 22,1 milhões de euros, 2,3 milhões de euros acima do obtido no período homólogo de 2024.

O resultado líquido dos CTT cresceu 11,7% nos primeiros seis meses deste ano, face a igual período de 2024, para 22,1 milhões de euros, divulgou a empresa. "Os CTT obtiveram no primeiro semestre de 2025 um resultado líquido consolidado atribuível a detentores de capital do grupo CTT de 22,1 milhões de euros, 2,3 milhões de euros acima do obtido no período homólogo de 2024", adiantam os correios, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Entre Janeiro e Junho, os rendimentos operacionais atingiram 597,3 milhões de euros, uma subida homóloga de 13,9%. "Este crescimento sólido e continuado foi impulsionado pelo forte desempenho do Expresso e Encomendas, incluindo a consolidação da Cacesa a partir de 30 de Abril de 2025, bem como pelo crescimento continuado do Banco CTT e pelo aumento da colocação de dívida pública nos Serviços Financeiros", justificam os CTT. O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) subiu 22,5% para 86,7 milhões de euros.