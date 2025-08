Associação defende centros de longevidade para prevenir institucionalização de idosos

A Associação Nacional de Gerontologia Social (ANGES) defende a criação de centros de longevidade como resposta oficial, reconhecida pelo Governo e comparticipada pela Segurança Social, para prevenir a institucionalização dos idosos. Actualmente, a comparticipação da Segurança Social é de 523,29 euros por pessoa em lares de idosos e 155,82 euros por pessoa em centros de dia.

“Os projectos da ANGES, com um custo médio de apenas 52 euros por pessoa, demonstram ser sustentáveis, eficazes e com elevado retorno social e económico. A ANGES apela ao Governo para que os centros de longevidade sejam reconhecidos como resposta oficial, integrada na rede pública de serviços sociais, com a devida comparticipação do Estado”, afirma o presidente da associação, Ricardo Pocinho.

A instituição explicou que estas unidades se destinam a prevenir a institucionalização, evitar a solidão, promover a melhoria do estado de saúde e o bem-estar geral das pessoas com 65 ou mais anos, através de uma abordagem integrada, preventiva e baseada na evidência. As acções promovidas passam por estímulo cognitivo, treino de mobilidade, manutenção da funcionalidade e reforço dos papéis sociais, actividades que demonstram “ser eficazes na promoção da autonomia e qualidade de vida, sendo apontadas como a única resposta com real capacidade para evitar a ruptura do sistema de apoio social aos idosos e o colapso progressivo do Serviço Nacional da Saúde”.

Numa nota enviada à agência Lusa, a ANGES refere que “num momento em que muito se discute sobre práticas menos adequadas em lares de idosos, muitas vezes fruto da escassez de profissionais e da sobrecarga na procura por respostas institucionais, os centros de longevidade surgem como uma alternativa viável e ética, centrada na promoção da autonomia, do envelhecimento activo e do apoio comunitário”.