Filha doa fígado à mãe para primeiro transplante totalmente robótico em Portugal

Transplante de fígado com recurso total à robótica foi realizado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa. Mãe e filha estão a recuperar bem, segundo a ULS São José.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Uma filha de 38 anos doou parte do fígado à mãe, de 65, no primeiro transplante hepático de dador vivo totalmente robótico realizado em Portugal, e segundo na Europa. A cirurgia foi realizada no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, anunciou a Unidade Local de Saúde (ULS) São José.

No transplante de fígado, realizado há um mês no Centro Hepatobiliopancreático e da Transplantação da Unidade Local de Saúde (ULS) São José, foram utilizados dois robôs cirúrgicos em simultâneo.

Segundo a ULS São José, a dadora e a receptora, que sofria de doença hepática crónica, com doença oncológica, recuperaram sem problemas. Para o director do Centro Hepatobiliopancreático e da Transplantação, Hugo Pinto Marques, a robótica tem grandes vantagens na doação de órgãos, pela segurança e possibilidade de recuperação mais rápida.

A cirurgia robótica no Serviço Nacional de Saúde (SNS) foi iniciada no final de 2019, no então Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central (CHULC). Entretanto, foi adquirido um segundo sistema, permitindo à ULS São José ser pioneira na constituição de um Centro de Cirurgia Robótica.