Nacional | 07-08-2025 12:00

Maioria dos manuais escolares do 5º ao 12.º ano vão poder ser reutilizados

Ministério da Educação diz que mais de 60% dos manuais vão poder ser reutilizados. Alunos do primeiro ciclo vão receber manuais novos, uma vez que a tutela dispensou os alunos do 1º ciclo da devolução dos manuais.

Mais de 60% dos manuais escolares usados pelos alunos do segundo ciclo ao ensino secundário no ano lectivo passado vão poder ser reutilizados, segundo o Ministério da Educação, que dispensou o primeiro ciclo da devolução dos livros.
“De acordo com dados do Instituto de Gestão Financeira da Educação (IGeFE), 66,76% dos manuais escolares estão elegíveis para reutilização”, refere o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) numa resposta à agência Lusa.
Os dados referem-se apenas aos livros do 5.º ao 12.º anos de escolaridade, uma vez que a tutela decidiu dispensar os alunos até ao 4.º ano da devolução no âmbito do programa de gratuitidade dos manuais escolares. É por isso que no início do próximo ano lectivo, os alunos do primeiro ciclo vão receber manuais novos gratuitos, cujos vales para aquisição começaram a ser emitidos.
Os vales vão sendo disponibilizados gradualmente na plataforma MEGA, à medida que as turmas são constituídas e que a informação é disponibilizada pelas escolas. "O Ministério da Educação, Ciência e Inovação acredita que a possibilidade de manusear, escrever, sublinhar, anotar e usar livremente os manuais contribui para o processo de aprendizagem dos alunos, sendo um direito que deve ser preservado”, refere a tutela para justificar a exclusão dos alunos mais novos do programa de reutilização.
