Ultrapassado limiar de concentração de ozono na região interior do Centro

O valor do limiar da concentração de ozono no interior da região Centro, que abrange alguns municípios do distrito Santarém, foi excedido durante esta semana, indicou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro. Em comunicado, a CCDR do Centro informou que na estação de Fornelo do Monte, em Vouzela, foi detectada uma concentração média horária de 240 µg/m³ (microgramas de ozono por metro cúbico de ar).

O limiar da informação à população são os 180 µg.m3, enquanto o limiar de alerta da população está fixado nos 240 µg.m-3 e, na estação de Fornelo do Monte, foi registada uma concentração média horária de 190 µg/m³. Assim, “os valores de concentração registados podem provocar danos na saúde humana, especialmente nos grupos mais sensíveis da população (crianças, idosos, asmáticos, alérgicos e indivíduos com outras doenças respiratórias ou cardíacas)”, alertou a CCDR do Centro.

A Comissão recomendou aos residentes dos 48 concelhos da região Centro abrangidos pela situação que “reduzam ao mínimo a actividade física intensa no exterior (sobretudo ao ar livre), evitem outros fatores de risco, tais como fumar ou utilizar/contatar com produtos irritantes contendo solventes na sua composição”, como “gasolina, tintas e vernizes); respeitem rigorosamente tratamentos médicos em curso, recorram a cuidados médicos, em caso de agravamento de eventuais sintomas”. “A exposição a este poluente afecta, essencialmente, as mucosas oculares e respiratórias podendo o seu efeito manifestar-se através de sintomas como tosse, dores de cabeça, dores no peito, falta de ar e irritações oculares”, avisou.