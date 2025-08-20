uma parceria com o Jornal Expresso
20/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Nacional | 20-08-2025 11:19

Aumentam doenças transmitidas por mosquitos na Europa

Aumentam doenças transmitidas por mosquitos na Europa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Alterações climáticas são favoráveis ao aumento de infecções transmitidas por mosquitos. Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças alerta para necessidade de resposta robusta.

As alterações climáticas estão a potenciar o aumento na Europa das infecções transmitidas por mosquitos, que encaminham o continente para um “novo normal” e evidenciam a necessidade de uma resposta robusta e coordenada em defesa da saúde pública. O alerta é do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, na sigla inglesa), numa altura em que se bateram recordes de infecções pelo Vírus do Nilo Ocidental (VNO) e pelo Chikungunya em território europeu.
“A Europa está a enfrentar épocas de transmissão mais longas e intensas para doenças transmitidas por mosquitos, incluindo o VNO e o Chikungunya. A mudança é provocada por factores climáticos e ambientais como o aumento das temperaturas, Verões mais longos, Invernos mais amenos e alterações no padrão das chuvas, condições que combinadas criam um ambiente favorável ao desenvolvimento dos mosquitos e transmissão de vírus”, lê-se num comunicado do ECDC divulgado esta quarta-feira, 20 de Agosto.
Para o organismo europeu, a Europa está a entrar numa “nova fase”, com transmissões mais longas, disseminadas e intensas destas doenças, que serão o “novo normal”. O ECDC afirma estar a trabalhar com os Estados-Membros da União Europeu para garantir respostas à medida e orientações de saúde pública atempadas para reforçar a resposta europeia.
Segundo o ECDC, o mosquito que pode transmitir o vírus Ckikungunya (Aedes albopictus) está instalado em 16 países europeus e 369 regiões, mais do triplo das 114 regiões de há uma década. Isto combinado com o aumento crescente das viagens internacionais torna os surtos destes vírus mais prováveis, tendo sido registados este ano 27 surtos de Ckikungunya, um novo recorde no continente europeu.
Ainda segundo o ECDC, a distribuição de casos de VNO na Europa continua a mudar e na última década foram detectadas infecções em regiões novas todos os anos. Este ano, pela primeira vez, foram registados casos nas regiões de Latina e Frosinone, a sul de Roma, em Itália, tendo o continente europeu registado o maior número de infeções por VNO em três anos.
Dados do ECDC indicam que a 13 de agosto havia registo de 19 mortes e 335 infecções de origem local pelo VNO em oito países europeus. Itália é o país com maior registo de infeções (274), seguindo-se a Grécia (35), Sérvia (nove), França (sete), Roménia (seis), Hungria (duas), Bulgária (uma) e Espanha (uma).
“O ECDC estima que as infecções continuem a aumentar, sendo expectável que atinjam um pico sazonal em Agosto ou Setembro”, lê-se na nota do organismo de saúde, que alerta que com a disseminação dos vírus será cada vez maior o número de pessoas em risco na Europa.
Residentes e visitantes em áreas onde existam estes vírus devem adoptar medidas individuais de protecção, como o uso de repelentes, usar mangas compridas e calças, sobretudo ao início e fim do dia, e redes mosquiteiras nas janelas e nas camas, recomenda o ECDC, sobretudo para pessoas idosas, crianças ou com o sistema imunitário enfraquecido.
A nota do organismo europeu refere ainda que foram desenvolvidas novas vacinas para o vírus Chikungunya, mas ainda não existe uma vacina de uso humano para o VNO.


PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Vale Tejo
    20-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Ensino
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino