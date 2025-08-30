Violência doméstica: quase 300 casos registados pela PSP numa semana

A PSP registou 297 casos de violência doméstica em todo o país na última semana, tendo sido detidos cinco suspeitos da prática daquele crime. Este dado é sublinhado no balanço da actividade operacional da Polícia de Segurança Pública (PSP) entre 23 e 29 de Agosto, semana em que um caso de violência doméstica ocorrido no Machico, ilha da Madeira, ganhou dimensão, devido à divulgação das imagens das agressões, captadas por câmaras de vigilância.



O suspeito destas agressões, de 35 anos, ficou em prisão preventiva após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial. As imagens das agressões, que aconteceram na presença do filho da vítima e do agressor, de 9 anos, foram captadas por câmaras de videovigilância na casa da vítima e amplamente difundidas nas redes sociais.



Este caso levou mesmo a secretária regional da Inclusão, Juventude e Trabalho, Paula Margarido, a manifestar-se “profundamente chocada”, assegurando que estavam a ser adoptadas “todas as diligências necessárias para garantir a protecção e o acompanhamento da vítima e do respectivo agregado familiar”.