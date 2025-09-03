uma parceria com o Jornal Expresso
Nacional | 04-09-2025 00:45

Ministério Público abre inquérito ao descarrilamento de elevador da Glória que causou 15 mortos

foto dr
Carris garante que o protocolo de manutenção do eléctrico que descarrilou em Lisboa foi assegurado escrupulosamente.

O Ministério Público abriu um inquérito ao descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa, e que provocou 15 mortos e 18 feridos, à semelhança do que acontece neste tipo de situações, indicou a Procuradoria-Geral da República (PGR). “À semelhança do que acontece neste tipo de situações, e tal como determina a lei, o Ministério Público vai instaurar inquérito”, refere a PGR, numa resposta enviada à Lusa esta quarta-feira, 3 de Setembro.
A PGR indica ainda que o Ministério Público “encontra-se a realizar os procedimentos necessários, no âmbito das suas competências, nomeadamente para efeitos de preservação da prova, com orientação e em articulação com os órgãos de polícia criminal”.
O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta quarta-feira, pelas 18h04, na Calçada da Glória. O INEM anunciou que o acidente provocou 15 mortos e 18 feridos, dos quais cinco em estado grave e 13 ligeiros. O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira.
O presidente da Carris, Pedro de Brito Bogas, veio entretanto garantir que a manutenção do elétrico que descarrilou em Lisboa fazendo 15 mortos, foi assegurada "escrupulosamente". Em declarações aos jornalistas junto ao local do acidente, no centro de Lisboa, o presidente da Carris afirmou que há 14 anos que a manutenção do Elevador da Glória é assegurada por uma empresa externa, a Main Energy, e que está em curso um inquérito para apurar se se tratou de um problema de manutenção.
"O protocolo de manutenção foi escrupulosamente respeitado", afirmou Brito Bogas, sublinhando que a última manutenção geral do Elevador da Glória foi feita em 2022, realizando-se de quatro em quatro anos, mas que o plano prevê também manutenção semanal e mensal e inspecções diárias, que foram realizadas.
O mesmo responsável adiantou que são ainda feitas manutenções intercalares de dois em dois anos, neste caso em 2024. O plano da empresa pública de transportes abrange também os elevadores do Lavra e da Bica. "A Carris preza muito a segurança, temos protocolos muitos rigorosos, profissionais excelentes há muitos anos, portanto temos de perceber o que se passou e vamos perceber", disse Pedro de Brito Bogas, sublinhando ainda ser "um dia muito triste".
O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.
