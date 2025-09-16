Sete pessoas morreram em acidentes nas estradas entre 9 e 15 de Setembro

Sete pessoas morreram em acidentes de viação registados entre 9 e 15 de Setembro, dos quais resultaram 68 feridos graves e 962 ligeiros, anunciou esta terça-feira, 16 de Setembro, a Direcção Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Os dados referem-se à campanha nacional “Cinto-me Vivo”, durante a qual se verificaram 2.963 acidentes. “Relativamente ao período homólogo de 2024, verificaram-se igual número de acidentes, menos nove vítimas mortais, mais 12 feridos graves e menos sete feridos leves”, especificou a PSP, em comunicado.

Segundo a mesma fonte, as sete vítimas mortais foram seis homens e uma mulher. Tinham idades entre os 18 e os 76 anos. Os sete acidentes com vítimas mortais ocorreram nos distritos de Coimbra (dois), Évora (um), Lisboa (um), Porto (um) e Setúbal (2).

“Estes acidentes consistiram em três colisões (que envolveram seis veículos ligeiros e dois motociclos), três despistes (que envolveram um veículo ligeiro, um motociclo e um velocípede) e um atropelamento (que envolveu um veículo ligeiro). Os acidentes ocorreram em estradas nacionais e arruamentos.

No âmbito desta campanha, foram fiscalizados automaticamente por radar 5.411.133 veículos, dos quais 53.836 pelas Forças de Segurança (PSP e GNR) e 5.357.297 pelo SINCRO – Sistema Nacional de Controlo de Velocidade, da responsabilidade da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.

As forças de segurança fiscalizaram presencialmente 75.176 veículos e condutores. Do total de 5.486.309 de veículos fiscalizados, durante a campanha, registaram-se 22.605 infrações rodoviárias, das quais 648 relativas à não utilização ou uso incorreto dos dispositivos de segurança. Destas, 638 ocorreram no continente e 10 nas regiões autónomas.

Esta foi a nona de 11 campanhas no âmbito do Plano Nacional de Fiscalização de 2025. Até ao final do ano, vão realizar-se mais duas campanhas, uma por mês, com acções de sensibilização e de fiscalização.